Libertés individuelles : Raissouni critique les fonds et les ambassadeurs européens au Maroc

Ahmed Raissouni poursuit sa campagne contre les défenseurs des libertés individuelles au Maroc. «Ce sont des vestiges de la gauche et des courants non-religieux» qui portent ces demandes, estime le religieux.

«Auparavant, ils avaient des revendications de réformes politiques, constitutionnelles et économiques (…) mais ils ont échoué à les réaliser. Pire, ils sont maintenant, au Maroc et ailleurs, des alliés de la corruption et la tyrannie», a-t-il affirmé dans une interview.

Dans son réquisitoire, il a critiqué «les financements européens» et «l’intervention des ambassadeurs auprès des partis et des organisations ainsi qu’auprès des ministres marocains», les accusant d’être derrière les appels à la dépénalisation des relations sexuelles entre adultes et l’avortement.

«Nous sommes en face d’une intervention continue, des encouragements et un appui financier à ces débats», constate Raissouni. Le président de l’Union internationale des oulémas musulmans (UIOM) estime que «ces débats et ces revendications ne sont pas purement marocains (…) C’est ce contexte qui a donné naissance à ces campagnes».

Et d’inviter les «défenseurs de l’identité marocaine et des fondements de l’Etat et la société marocaine à être vigilants en vue de faire échouer toutes ces tentatives».

Le religieux, réputé en rupture de ban avec le pouvoir au Maroc, a couvert d’éloges les «institutions qui fonctionnement normalement». Selon lui, ce sont les défenseurs des libertés individuelles qui «ne veulent pas agir dans ce cadre-là et tentent d’imposer un agenda étranger et des demandes qui répondent à leurs intérêts».

Ahmed Raissouni a conclu son réquisitoire par accuser ce qu’il qualifie de «vestiges de la gauche» de vouloir détruire les fondements de l’Etat et de l’islam.