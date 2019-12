Israël espère une avancée dans la normalisation de ses relations avec le Maroc

Les responsables israéliens espèrent qu’une avancée dans la normalisation des relations avec le Maroc pourra être réalisée dans les prochains jours. C’est ce qu’a rapporté mercredi le journal Times Of Israel, citant la chaîne 12 d’information.

Celle-ci a indiqué que le Premier ministre Benjamin Netanyahu espère, quant à lui, instrumentaliser une éventuelle normalisation pour «renforcer ses chances politiques». Mercredi, il a rencontré à Lisbonne le secrétaire d’État américain Mike Pompeo, attendu au Maroc ce jeudi. Le responsable américain y a rencontré les officiels marocains, et des sources n’excluent pas qu’il soit reçu en audience par le roi Mohammed VI à Rabat. «Il devrait y promouvoir la normalisation avec Israël», affirme la chaîne israélienne qui souligne, dans son reportage, qu'Israël «espère présenter un véritable accomplissement diplomatique dans les prochains jours, avant l'expiration du mandat du gouvernement».

La même source rappelle que «Netanyahu a fait de la diplomatie en Afrique, en Amérique latine et en Extrême-Orient la pierre angulaire de sa politique étrangère et a plaidé pour des relations plus ouvertes avec les États arabes modérés».

«Israël et le Maroc n'ont pas de relations diplomatiques officielles. En 2017, le roi Mohammed VI a annulé sa participation à un sommet ouest-africain pour éviter Netanyahu», poursuit la chaîne qui souligne que le royaume est «l'un des nombreux États arabes du Moyen-Orient à être poussés par les États-Unis afin de signer des accords de non-agression avec Israël», une étape dans «la normalisation des relations avec l'État hébreu».

Mardi, le média Axios a affirmé qu’un projet visant à convaincre des pays arabes à signer un pacte de non-agression avec Israël a déjà été présenté aux Etats-Unis aux ambassadeurs de quatre nations, dont le Maroc. La même source a évoqué «des liens de plus en plus solides en matière de stratégie et de renseignement» entre ces pays et Israël, qui restent «en grande partie secrets et ne se sont pas traduits en relations diplomatiques formelles».