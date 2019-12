Tanger : Un couple arrêté pour ses liens avec un réseau de trafic de voitures volées

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Tanger ont arrêté, mercredi sur la base d'informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), un couple (43 ans et 35 ans), pour ses liens présumés avec un réseau criminel s’activant dans le trafic international de voitures volées à l'étranger, faux et usage de faux, escroquerie et émission de chèques sans provision.

Les deux mis en cause, dont un repris de justice, ont été arrêtés à la zone Achakar à Tanger, dans le cadre de l’intensification des recherches et investigations menées par les services sécuritaires pour interpeller les individus recherchés au niveau national pour des affaires criminelles, indique la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), dans un communiqué.

Les opérations de pointage dans les bases de données sécuritaires ont démontré que le couple fait l’objet de 15 avis de recherche au niveau national émis par les services de sécurité de Marrakech, Rabat, Casablanca, pour des affaires relatives au trafic international de voitures volées, faux et usage de faux, escroquerie et émission de chèques sans provision, ajoute la même source.

Les deux mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition des services sécuritaires territorialement compétents pour poursuivre les enquêtes préliminaires.