Une ONG anti-normalisation s'indigne contre un éventuel pacte de non-agression avec Israël

«L’Observatoire marocain contre la normalisation» avec Israël est le premier à régir aux informations portant sur une éventuelle signature d’un pacte de non-agression entre des pays arabes, dont le Maroc, et le gouvernement de Tel-Aviv.

Dans un communiqué publié dans l’après-midi du mercredi 4 décembre, l’ONG affirme que «l’entité sioniste est un ennemi du peuple marocain. Quiconque tente d’impliquer le Maroc dans le bourbier de la normalisation (…) n’est qu’un agent fidèle qui obéit aux cercles sionistes et à leur entité terroriste».

L’Observatoire précise également que le royaume ne peut être qu’un «ennemi» d'Israël, et ce, de part son statut officiel en sa qualité de «président du Comité Al Qods (…) et de part ses martyrs dans la guerre du Golan (octobre 1973, ndlr) et des martyrs marocains engagés volontairement, dès les années 40 du siècle dernier, dans les rangs de la résistance palestinienne».

Les «camarades» et «frères» d’Ahmed Ouyahman se sont gardés de pointer du doigt l’Etat marocain, bien que la source qui a révélé l'initiative ait fait état de la présence de l'ambassadeur du Maroc à Washington à la réunion de la présentation du projet de pacte de non-agression avec Israël.