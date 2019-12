Emission spéciale MRE : De l’importance de la préservation du patrimoine judéo-marocain

Invitée de l’émission

Izza Génini : Née à Casablanca en 1942, Izza Génini a suivi ses parents en France, s’installant ainsi dans l’Hexagone en 1960. Elle y fait des études de lettres et de langues étrangères, à la Sorbonne et à l’Ecole des langues orientales. De 1966 à 1970, elle est chargée des relations extérieures des festivals de Tours et d’Annecy.

En 1973, Izza Génini crée la société SOGEAV pour la distribution des films en Afrique francophone, la diffusion des films africains à l'étranger et la production de films tels «El Hal» et «Transes».

A partir de 1987, la cinéaste se lance dans la production et la réalisation de sa série documentaire sur les musiques traditionnelles marocaines «Maroc, corps et âme», qui inclut 15 films : «Louanges», «Des luths et délices», «Gnaoua», «Malhoune», «Rythmes de Marrakech», «Chants pour un Shabbat», «Cantiques Brodés», «Moussem» (Prix Jules Verne 91) et bien d’autres. Son film «Retrouver Ouled Moumen» est un vibrant hommage à ses origines familiales. Il lui permet de remporter le Prix du Festival du film d’histoire de Pessac, en 1995.

Parmi ses autres films marquants qui retracent l’histoire musicale du Maroc : «Nuptiales en Moyen Atlas», «Vibration en Haut-Atlas», «Cantiques brodées» ou encore «Rythmes de Marrakech». Au moment de la préparation et de la réalisation de ces films, l’artiste a surtout pensé à capter les instants présents, ceux d’un Maroc musical et dansant, vécu «ici et maintenant».

Des décennies plus tard, ces opus constituant un travail de témoignage sont devenus incontestablement des supports documentaires, retraçant le patrimoine de cette mosaïque qu’est la musique populaire marocaine.