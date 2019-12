Le Parlement suédois déroule le tapis à Aminatou Haidar

C'est depuis le Parlement suédois, où elle s’est présentée en tant que lauréate du prix 2019 «Right Livelihood Award», connu également comme le «Prix Nobel Alternatif» qu’Aminatou Haidar a lancé un nouveau réquisitoire à l’encontre du Maroc.

Invitée mardi soir de la Fondation Livelihood, la présidente du Collectif des défenseurs sahraouis des droits de l’Homme (CODESA) a critiqué le rôle joué par plusieurs pays européens, dans le conflit du Sahara occidental. «L’image et le message envoyé par l’Union européenne aux pays du monde et surtout au Sahara occidentale sont effrayants et honteux», a-t-elle déclaré. Et d’accuser certains pays de l’Europe de «violer la loi européenne au détriment des droits de l’Homme et des peuples».

Tirant à boulets rouges sur le Maroc, qu’elle accuse d' «instrumentaliser la migration, les drogues et le terrorisme» dans ses relations avec l’extérieur, elle a critiqué l’Espagne pour sa récente mise en garde adressée à ses ressortissants se rendant à Tindouf.

Elle n’a pas raté l’occasion pour reprocher au Parlement suédois de ne pas avoir reconnu, en 2016, la «RASD» comme il avait promis en 2012. D’ailleurs, après son discours, deux députés suédois sont venus déclarer que leur pays «a connu d’énormes pressions du Maroc et de ses alliés pour ne pas voter ladite résolution».

Depuis Stockholm, la présidente de la CODESA aura une autre occasion ce mercredi, quand elle recevra son prix lors d’une cérémonie, pour relayer les thèses du Polisario et marquer à nouveau l’opinion publique suédoise.

La présidente du CODESA reprend du service depuis quelques semaines, après avoir été marginalisée lors des premières années ayant suivi l’arrivée de Brahim Ghali à la tête du mouvement séparatiste. Elle avait, il y a quelques semaines, rencontré Horst Köhler, ancien envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU pour le Sahara occidental, à Berlin.