Théâtre : L’appui hâtif de la participation marocaine à Tunis révèle les failles du secteur

Après des réunions marathoniennes qui ont pratiquement duré toute la journée du mardi, le ministère de la Culture marocain s’est engagé à garantir la présence des troupes sélectionnées en compétition officielle, dans le cadre des Journée théâtrales de Carthage, qui commencent le 7 décembre à Tunis. Depuis plusieurs semaines, les sollicitations des artistes concernés sont restées lettre morte, ce qui les a contraints à envisager la possibilité d’un retrait de la participation marocaine.

«C’est une intervention extérieure de la directrice régionale de la Culture à Casablanca qui a permis de débloquer la situation, puisque la responsable a expliqué au ministre et à son secrétariat qu’il s’agit de troupes professionnelles ayant remporté des prix au Maroc et à l’étranger pour la qualité de leurs spectacles», nous explique ce mercredi Imad Fijjaj, metteur en scène de la troupe d’Atelier de formation et de recherche d’art dramatique à Agadir, sélectionnée pour prendre part à l’événement.

Une participation «pour la forme»

Egalement comédien, Imad Fijjaj confie à Yabiladi que «cette participation se fera surtout pour représenter le Maroc, au sein d’un rendez-vous où les comédiens marocains sont souvent appréciés pour leurs performances sur scène, et non pas parce que les propositions du ministère de tutelle ont été satisfaisantes». «Le ministère nous a lui-même expliqué que son appui aux Journées théâtrales de Carthage cette année n’est pas ''un financement'' mais ''une aide'', alors qu’il est tenu par des obligations dans le cadre de sa coopération culturelle avec la Tunisie», nous affirme-t-il.

Ainsi, l’artiste déplore que «des fonctionnaires au sein du ministère eux-mêmes ravivent les tensions, surtout au niveau de la direction des arts». Selon lui, ce département «aurait laissé courir les rumeurs sur son incapacité d’appui, faute de budget. Mais étonnamment, le ministre via son secrétariat s’est engagé hier à assurer les frais nécessaires à notre voyage, ainsi que les cachets des artistes, quoique dérisoires par rapport à ce que prévoient nos contrats», souligne encore Imad Fijjaj.

«J’assume mon entière responsabilité en parlant de l’incompétence de la direction des arts, qui arguait que les comédiens faisaient du chantage lorsque nous ne faisons que leur rappeler les obligations du ministère de tutelle à se tenir à ses clauses de partenariat et que sans cela, ce dernier ne peut être effectif.» Imad Fijjaj

Contacté par nos soins pour commenter cette situation, le directeur des arts auprès du ministère de tutelle n’a pas donné suite à nos échanges. Pour sa part, «le ministre Hassan Abyaba a exprimé son intention de rectifier le tir en travaillant avec les troupes concernées sur des projets futurs, dès leur retour de Tunis», selon le metteur en scène.

Des manquements qui font tâche d’huile

Pour les professionnels du théâtre, cet épisode est globalement symptomatique des failles des départements concernés. Car en plus des difficultés à obtenir l’appui du ministère pour la participation d’artistes marocains à de grands événements internationaux, le retard de l’octroi des aides de l’Etat par rapport à leurs échéances annuelles commence à peser sur le fonctionnement de ces structures.

«D’ailleurs, nous n’avons pas encore touché la deuxième tranche de ce soutien pour 2019, sachant que la première a été réceptionnée début novembre et que dans les années précédentes, elle était versée dès les premiers mois de l’année, pour que les troupes puissent faire leurs spectacles, payer les prestataires, boucler leur comptabilité dans les temps et fournir les justificatifs nécessaires», avertit Imad Fijjaj.

Directrice artistique de la troupe Akoun pour la culture et les arts sélectionnée pour Carthage, Hajar Elhamidi est également comédienne professionnelle, en plus d’être titulaire d’un master en éducation artistique et enseignement esthétique de l’Ecole nationale supérieure (ENS) de Meknès. Selon elle, «ce modèle n’est pas viable pour la continuité des activités artistiques, au vu par ailleurs du manque de mécènes culturels et d’une véritable industrie du théâtre».

Pour avoir évolué dans la pratique et la formation aux arts dramatiques, Hajar Elhamidi appelle ainsi à «des politiques transversales, où tous les départements gouvernementaux sont conscients que la culture est la solution et l’intègrent ainsi à l’Education nationale».

«Il faut investir dans l’humain par le biais des arts, comme en témoignent les usages dans d’autres pays qui ne sont pas forcément plus développés que nous, dont le niveau de vie est similaire à celui du Maroc, mais qui mettent le paquet sur l’industrie culturelle comme levier de développement.» Hajar Elhamidi

En attendant une dynamisation des administrations dans ce sens, Hajar Elhamidi déplore certains traitements. «Akoun en est à sa deuxième participation au festival de Carthage, après celle en 2017 où elle a décroché les Prix de l’interprétation masculine et féminine, soit la moitié des prix décernés cette année-là», rappelle-t-elle.

«En 2018, sa pièce ''Solo'' a été primée meilleur spectacle du monde arabe. Nous avons également raflé cinq prix au dernier Festival national de théâtre et jusqu’à la semaine dernière, nous ne savions toujours pas si nous pourrions tenir nos engagements pour représenter le Maroc une nouvelle fois à Carthage», explique la comédienne.