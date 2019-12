Maroc : Deux individus arrêtés à Errachidia pour trafic international de drogue

Les éléments du service régional de la police judiciaire d'Errachidia ont arrêté, mercredi à l'aube, sur la base d'informations précises fournies par les services de la Direction générale de la Surveillance du territoire, de deux individus pour leurs liens présumés avec un réseau criminel actif dans le trafic international de drogue.

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a indiqué mercredi, dans un communiqué, que les deux suspects ont été arrêtés à bord de deux véhicules au niveau du pont Guir à 80 km vers Boudnib. Les perquisitions effectuées ont permis la saisie d'une tonne et 138 kg de chira enveloppés dans 43 grands paquets, de fausses plaques d'immatriculation de voitures et de dix bouteilles de boissons alcoolisées de contrebande.

Les mis en cause, âgés de 21 et 29 ans, ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent pour identifier le reste des suspects impliqués dans ce réseau criminel et déterminer ses éventuelles ramifications nationales ou internationales, conclut la DGSN.