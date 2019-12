Mike Pompeo rencontre Benjamin Netanyahu au Portugal avant de se rendre au Maroc

Mike Pompeo et Benjamin Netanyahu vont se rencontrer au Portugal. / DR

Attendu au Maroc jeudi 5 décembre, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo se rend au Portugal ce mercredi pour rencontrer le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu.

Selon l’Agence France-Presse (AFP) qui rapporte l’information, cette rencontre intervient alors qu’Israël cherche à normaliser ses relations dans le monde arabe.

«Pompeo se rendra à Lisbonne mercredi pour s'entretenir avec Netanyahu, un jour avant de s'envoler pour le Maroc, qui entretient une relation de plus en plus étroite avec Israël», explique l’agence, rappelant que la porte-parole du département d'Etat américain, Morgan Ortagus, a confirmé mardi la réunion dans une déclaration sans plus de précisions.

Une source politique à Jérusalem avait précédemment déclaré à l'AFP que Netanyahu se rendrait à Lisbonne pour voir Pompeo, tandis que le bureau du Premier ministre portugais Antonio Costa avait également annoncé qu'il rencontrerait les deux hommes séparément jeudi.

Le département d'Etat américain a annoncé précédemment que Mike Pompeo rencontrerait à Rabat le roi Mohammed VI, qui coopère étroitement avec les États-Unis.

«Le Maroc joue un rôle important dans la région en tant que partenaire important dans la promotion de la tolérance (et) entretient également des relations étroites avec Israël», a déclaré la semaine dernière un responsable du département d'Etat américain.

Cette rencontre confirme ainsi la volonté des Etats-Unis de pousser le Maroc a normalisé davantage ses relations avec l’Etat hébreu.

Pour rappel, Rabat a, à maintes reprises, démenti tout rapport avec Tel Aviv, face à des dénonciations des associations anti-normalisation avec Israël.