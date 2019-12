Coopération militaire : Le Maroc et l’Arabie saoudite planifient à Rabat les activités de 2020

Rabat a accueilli, mardi 3 décembre, la deuxième réunion de la commission militaire mixte maroco-saoudienne. Un mécanisme mis en place après la conclusion en décembre 2015 de l’accord de coopération militaire entre les deux pays.

La signature de cet accord intervenait seulement neuf mois après l’engagement du Maroc à mettre cinq de ses avions F-16 à la disposition de l’offensive saoudienne au Yémen, déclenchée en mars 2015, au motif de «rétablir la légitimité».

La nouvelle session, tenue mardi, a été coprésidée par le général de corps d'armée, inspecteur général des FAR et le général, chef de la direction de la coopération internationale des forces armées d'Arabie saoudite, indique l’Etat-Major général des FAR dans un communiqué.

«Les travaux de cette réunion ont porté sur le bilan de la coopération militaire entre les Forces armées des deux Royaumes au titre des années 2018 et 2019 et la planification des activités de coopération pour l’année 2020», ajoute la même source. Les deux parties «se sont également penchées sur les différents aspects de la coopération militaire, tout en exprimant leur satisfaction quant au bilan positif (…), ainsi que leur volonté de promouvoir l'interopérabilité et consolider les relations», conclut le texte.

Pour rappel, le Maroc a pris ses distances avec la guerre saoudienne au Yémen. Son armée a boycotté des manœuvres militaires organisées par Ryad récemment. La marine royale a, en effet, boudé l’exercice naval «Vague rouge-I» tenu du 30 décembre 2018 au 4 janvier 2019 en Mer rouge.

Pour mémoire, le chef de la diplomatie marocaine avait affirmé, en janvier dernier, dans une interview accordée à la chaîne Al Jazeera que «le Maroc a changé sa participation» au sein de la coalition arabo-islamique, sous commandement de l’Arabie saoudite», qui mène depuis 2015 la guerre au Yémen.

Mais depuis, Rabat et Ryad commencent un processus, toujours en cours, visant à tourner la page des crispations. Ainsi, la deuxième session de la commission mixte militaire a été précédée par la réunion, le 21 novembre à Casablanca au siège de la CGEM, du Conseil des affaires maroco-saoudien.