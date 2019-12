La chanteuse de Chaâbi Raymonde El Bidaouia en concert à l’Hôtel de Ville de Bruxelles

Surnommée «la perle orientale», la chanteuse Raymonde El Bidaouia fera vibrer l’Hôtel de Ville de Bruxelles ce mercredi, dans le cadre d’un cancert. «Légende vivante du chaâbi marocain, elle permettra à un public nostalgique de revivre avec émotion les rythmes qui ont bercé leur enfance», indique un communiqué des organisateurs de cet événement.

Ce concert se déroule dans le cadre du partenariat mené entre les Maisons de quartier de la ville de Bruxelles Soignies (quartier Annessens) et Midi (quartier Lemonnier) et le Musée juif de Belgique. Un partenariat qui a débuté en 2017 par l’exposition «Juifs & Musulmans. Culture en partage» qui fut présentée dans les maisons de quartier et accompagnée d’animations dont des ateliers olfactifs et culinaires, rappelle-t-on.

Cette année, les usagères des Maisons de quartier ont notamment pu visiter les expositions du Musée, rencontrer le Rabbin A. Guigui et découvrir la grande synagogue, et prendre part aux workshops Let’s Meet a Jew, poursuit-on.

Les organisateurs évoquent aussi un grand effort sur le terrain «en ces temps de repli identitaire et de tiraillements, qui porte ses fruits et prouve que des ponts peuvent réellement être construits».

Le communiqué rappelle enfin que le concert de Raymonde El Bidaouia est organisé avec le soutien de la Ville de Bruxelles.