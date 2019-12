Madrid : Le Maroc participe à l'ouverture des travaux de la COP25

Les travaux de la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP25) se sont ouverts, lundi à Madrid, avec la participation de représentants de 196 pays, dont le Maroc.

Le royaume est représenté à la séance plénière de cette Conférence, qui se tiendra jusqu'au 13 décembre, par une importante délégation conduite par le chef du gouvernement et composée du ministre de l'Energie, des mines et de l'environnement, Aziz Rebbah, de la ministre déléguée chargée des Marocains résidant à l'étranger, Nezha El Ouafi, et de l'ambassadrice du Maroc en Espagne, Karima Benyaich.

L’ouverture officielle a été marquée par des allocutions notamment du Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, du chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, et d'un message du président chilien, Sebastian Pinera.

Ce sommet mobilisera une cinquantaine de dirigeants mondiaux, des chefs d'Etat et de gouvernement, des présidents des institutions de l'Union européenne (UE) et des hauts représentants d'institutions internationales, telles que l'OCDE et la Banque inter-américaine de développement (BID), en vue de débattre des moyens de faire face aux défis du changement climatique.

Au total, 25 000 personnes prendront part à cet événement mondial dans les deux espaces contigus aménagés à cet effet. Cette conférence se déroule sous la présidence du gouvernement du Chili et est organisée avec le soutien logistique du gouvernement espagnol. Elle devra finir par la prise de mesures cruciales pour la suite du processus de l’ONU Changements climatiques.

L’un des objectifs clés de la COP25 est en effet d’élever le niveau de l’ambition générale en accomplissant plusieurs aspects pour la réalisation intégrale de l’Accord de Paris sur le changement climatique.