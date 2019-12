Municipales en France : L’Union des démocrates musulmans français part en campagne

L’Union des démocrates musulmans français (UDMF) a lancé, dimanche 1e décembre à Clichy (Hauts-de-Seine), sa campagne électorale pour les élections municipales de mars, indique l’Agence France-Presse (AFP). Ce micro-parti «laïc» espère présenter une cinquantaine de listes.

«Le musulman endosse tous les maux, il est servi en pâture à chaque enjeu électoral majeur. La réponse ne doit pas être religieuse ni communautaire, elle doit être politique», a déclaré le président de l’UDMF Nagib Azergui, devant un auditoire composé d’environ 80 personnes.

L’UDMF, «musulman, démocrate, laïc et français», veut «combattre le rejet, la discrimination» face aux «discours sectaires», à «ceux qui rêvent d’une France repliée sur elle-même» et qui «n’ont pas compris la richesse de la diversité et de la pluralité», a-t-il ajouté, sur une estrade où reposaient un drapeau français et un européen.

L’AFP rappelle que plusieurs responsables politiques de droite ont réclamé l’interdiction de listes «communautaristes» aux municipales. Le patron des sénateurs Les Républicains Bruno Retailleau a déposé le 8 novembre une proposition de loi en ce sens, après une nouvelle polémique autour du port du voile. Emmanuel Macron s’est quant à lui prononcé contre une telle interdiction.

Pour les élections municipales de mars, l’UDMF, qui revendique près de 1 000 adhérents, ambitionne de présenter une cinquantaine de listes, selon Nagib Azergui.