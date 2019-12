France : Une université musulmane sous le coup d’une fermeture préfectorale

L’institut européen des sciences humaines (IESH) de Saint-Denis a été visé, mardi, par un arrêté de fermeture par la préfecture de Seine-Saint-Denis, indique Le Parisien.

Cette université musulmane, qui dispense des cours de langue arabe et de théologie et assure notamment la formation des imams, fait les frais d’une visite de la sous-commission contre les risques d’incendie et de panique.

«Un avis défavorable à l’accueil du public a été donné», indique la préfecture. «L'IESH n'ayant, pour le moment, pas apporté de réponse technique permettant de lever cet avis défavorable, le préfet a été conduit à devoir prendre un arrêté de fermeture, motivé par des raisons de sécurité des personnes», ajoute la préfecture.

Une mesure préfectorale qui a conduit l'IESH, qui vit grâce aux frais d'inscriptions de ses étudiants et des dons, à lancer une souscription sur son site afin de financer les travaux.

Dans le cadre de l'appel aux dons, l'un des sympathisants se dit surpris de la décision auprès du Parisien : «D'habitude on demande à faire des travaux et on donne un délai. Dans notre cas, c'est une fermeture immédiate après la première visite (...) Nous avons commencé certains travaux et malgré cela, nous avons été surpris de recevoir l'arrêté de fermeture».