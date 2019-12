Maroc : Pluies localement fortes et chutes de neige de lundi à mercredi

Des pluies localement fortes, parfois orageuses, et des chutes de neige sont attendues du lundi jusqu'au mercredi dans plusieurs préfectures et provinces du Royaume, a annoncé dimanche la Direction de la météorologie nationale.

Ainsi, des pluies de niveau orange sont prévues le lundi 2 décembre de 06H à 15H à Kénitra, Salé, Rabat, Skhirat-Témara, Benslimane et Mohammedia, alors que Fahs-Anjra, M'diq-Fnideq, Tétouan et Oujda-Angad seront concernées par ces pluies du lundi à 12H au mardi à 01H, a précisé la direction dans un bulletin météorologique spécial.

Al Hoceima, Driouch et Nador connaîtront le même phénomène à partir du mardi 3 décembre à 06H jusqu'au mercredi 4 décembre à 06H, a ajouté la même source. Par ailleurs, des chutes de neige (niveau orange) sont attendues le lundi à Al Haouz, Azilal, Béni Mellal, Errachidia, Midelt, Boulemane et Tinghir, relève le bulletin, notant que Sefrou, Taza, Ifrane et Khénifra sont également concernées durant la journée du mardi.