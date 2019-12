France : Dans son «Coran pour les nuls», Tareq Oubrou partage sa vision d'un islam éclairé

Le recteur de la Mosquée de Bordeaux, Tareq Oubrou a récemment publié «Le Coran pour les nuls» aux éditions First. A travers 50 notions clés pour saisir le sens des messages coraniques, il partage sa vision d’un islam éclairé. Il ne passe pas outre les sujets fâcheux, en abordant des thématiques comme le statut de la femme et le voile.

«Le Coran c’est comme un courrier, il y a l’enveloppe et le message à l’intérieur. Or, certains jettent le message, l’esprit des textes, et conservent l’enveloppe c’est-à-dire le contexte, l’histoire. C’est le travail des savants de traduire les significations du Coran pour qu’elles soient audibles aux contemporains», explique Tareq Oubrou dans une interview au quotidien 20 Minutes.

Il estime par ailleurs que le Coran est «un texte qui ne se suffit pas à lui-même», le décrivant comme un texte «un peu anarchique du point de vue épistémologique qui n’est pas organisé ni par thématiques ni par chronologies».

Sur le voile, il explique que ce dernier «était seulement destiné aux épouses du prophète, qui devaient aussi rester derrière un rideau, ce qu’elles n’ont pas fait. Les savants interprètent la notion morale de pudeur en fonction des cultures».

Le recteur de Mosquée de Bordeaux explique également que son livre s’adresse à tout le monde, musulman ou non. «L’islam n’est plus la propriété privée des musulmans, tout le monde doit être informé. Il faut que l’islam, comme d’ailleurs les autres religions, apprenne à parler aux croyants et aux non croyants en même temps parce que les questions de la religion concernent toute la société», plaide-t-il.