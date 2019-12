Antalya : Le Marocain Soufiane Merzak champion du monde de full-contact dans la catégorie -75 kg

Le Marocain Soufiane Merzak a remporté samedi à Antalya le titre de champion du monde low-kick et full-contact dans la catégorie des -75 kg, lors de cette compétition organisée en Turquie du 23 novembre au 1er décembre.

Merzak a remporté la médaille d'or dans la catégorie full-contact après avoir battu en finale le Russe Seliansky Nikita aux points.

Merzak avait battu au premier tour Kosmirat Gumanyazov du Turkémnistan, et remporté le match aux huitièmes de finale contre le Slovaque Pavol, avant d’éliminer le Norvégien Casanol Khatum en quart de finale et l’Ukrainien Vorulov Pehor en demi-finale.

Le Marocain Ayoub Khia a, pour sa part, remporté la médaille de bronze de full-contact dans la catégorie 57 kg en battant l’Iranien Zarin Omid au premier tour et le Turc Emre Karatsa en quart de finale, avant de perdre en demi-finale face à Amanbekov Avazbek du Kirghizistan.

Le président de la Fédération Royale marocaine de Kick boxing, Muay Thai, Savate et sports assimilés, Abdelkrim El Hilali, s’est félicité, dans une déclaration à la MAP, de cet exploit mondial réalisé par le champion marocain Soufiane Merzak, d’autant plus que le championnat du monde WAKO réunit les meilleurs sportifs de la discipline des quatre coins du monde.

L’équipe marocaine au championnat du monde WAKO comprend notamment Oumaima Blourate (48 kg), Chaimae Belkasmi (56 kg), Ayoub Khia (57 kg), Anass Hibaoui (60 kg), Hamza Rachid (63,5 kg) et Soufiane Merzak (75 kg).

La délégation marocaine comprend également Abdelilah El Idrissi, vice-président de la Fédération Royale marocaine de Kick boxing, Muay-Thai, savate et sports assimilés et président de la délégation, l’entraineur national Lahcen Ouassou et son adjoint Fouad Hamdi.