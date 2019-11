Oujda : Arrestation de 3 personnes impliquées dans un réseau de traite humaine

Le service provincial de la police judiciaire d'Oujda a arrêté vendredi, sur la base d'informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire, trois individus, dont deux aux antécédents judiciaires pour l'organisation de l'émigration illégale, pour leurs liens présumés avec un réseau criminel actif dans la migration clandestine et la traite des êtres humains.

Selon un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), les enquêtes préliminaires effectuées dans le cadre de cette affaire ont permis l'arrestation des suspects, âgés entre 38 et 55 ans, dans une maison à Oujda, en compagnie de six candidats à la migration clandestine, du propriétaire de domicile qui hébergeait les candidats et d'un chauffeur de taxi.

Les fouilles ont permis la saisie d'une embarcation pneumatique équipée d'un moteur, d'une voiture, d'une moto tricycle et de téléphones portables, précise le communiqué. Les mis en cause ont été placés en garde à vue pour les besoins de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent.

Les candidats à l'émigration clandestine, le chauffeur du taxi et le propriétaire de la maison on été auditionnés, afin d'élucider les tenants et aboutissants de cette affaire et de révéler les complices impliqués dans ce réseau criminel, a ajouté la même source.