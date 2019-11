Espagne : Pour la première fois, Felipe VI exprime sa disposition à se rendre à Melilla

Felipe VI se rendra-t-il effectivement à Melilla ?Une invitation a été formellement adressée au monarque par le président du conseil de la ville de Melilla -enclave espagnole en territoire marocain-, lors de la réunion qu’ils ont tenu en tête à tête le jeudi 28 novembre à Madrid.

«Il s’est montré intéressé» par le déplacement, a révélé Eduardo de Castro dans des déclarations à la presse, au sortir du palais royal. «Il m’a dit qu’il a l’intention de le faire mais cela dépendra de son agenda et d’autres circonstances», a-t-il souligné.

A en croire les déclarations du président, le roi lui aurait confié avec humour : «Voyons si je prendrais moins de temps que mon père pour aller là-bas». Felipe VI se réfère aux 38 années de règne que Juan Carlos avait attendues avant de se rendre à Melilla et Ceuta en octobre 2007. Une visite effectuée alors que les relations entre le Maroc et l’Espagne étaient sur la voie de la normalisation après les années de crispation sous le gouvernement de José Maria Aznar. A l’exception de quelques réactions de circonstances de la part du gouvernement Abbas El Fassi et de partis politiques, le voyage royal n’avait eu aucun impact négatif sur le rapprochement entre Rabat et Madrid.

Fort des confidences royales, Eduardo de Castro a estimé que «mars 2020 serait une date appropriée» pour le voyage du monarque parce qu’elle coïncide avec la commémoration du 25e anniversaire de la proclamation du statut autonome de la ville.

Le voyage de Felipe VI contribuera «à minimiser le sentiment d’abandon» que les habitants de la ville ressentent, à cause de leur situation géographique et pour la mauvaise presse que leur ville a dans l’opinion publique espagnole, a-t-il expliqué.

De la rencontre entre De Castro et le monarque, se dégage une réelle disposition du roi à jeter l’ancre à Melilla, alors qu’il avait soigneusement éviter de répondre aux invitations adressées par l’ancien président de Melilla, Juan José Imbroda. Ce dernier avait convié pour la première fois Felipe VI, le jour de son intronisation le 19 juin 2014. Une requête appuyée, quelques jours après, par une lettre écrite. En 2007, il avait réitéré l’invitation en vain.

Le 29 juillet, Felipe VI a reçu, à Madrid, le président de Ceuta, Juan Vivas. Celui-ci a également invité le roi à visiter l’enclave mais le roi s’est gardé de tout commentaire.