Maroc : Le Français Idemia assistera la DGSN dans le déploiement des services liés à la nouvelle CNIE

Le groupe français Idemia, spécialisé dans les solutions de sécurité et d'identité, aidera la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) à mettre en place une plate-forme sécurisée de services en ligne d'identité numérique pour les Marocains. C’est ce qu’a annoncé la firme dans un communiqué repris ce vendredi par le Financial Post.

Idemia a signé un contrat stratégique avec la DGSN pour la fourniture de la nouvelle carte nationale d’identité électronique (CNIE) au Maroc. Avec l'aide de la firme française, la nouvelle plateforme permettra aux Marocains d'accéder «à des services en ligne dans un environnement sécurisé», a déclaré la même source.

«La nouvelle carte d'identité biométrique accélérera le déploiement des services en ligne du Maroc (…). La carte fournira une authentification en ligne et une sécurité des transactions extrêmement solides pour tous les Marocains», a expliqué le cabinet.

«Le grand public a déjà adhéré à cette nouvelle façon de faire et les services du gouvernement marocain suivent cette voie (…) Nous sommes fiers de pouvoir fournir au Maroc notre expertise et nos technologies», a déclaré Philippe Barreau, vice-président exécutif en charge des activités de sécurité et d’identité à Idemia.