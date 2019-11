Assabah relaye les propos d’une Marocaine qualifiant les Subsahariens de «cafards»

Au Maroc, à côté du racisme conscient et assumé, il existe aussi une forme de racisme inconscient. L’exemple le plus récent est l’article publié ce vendredi par le journal Assabah et qui relaye, dès ses premiers mots, des expressions et des mots racistes.

Intitulé «Des mendiants africains inondent Casablanca», l’article donne l’impression de démarrer d’un faux constat : celui selon lequel les Subsahariens irréguliers seraient devenus nombreux à Casablanca. Le journal y affirme que ces «Africains» préfèrent «les ronds-points et les grandes artères de la ville aux heures de pointes et qui connaissent déjà des embouteillages». Un timing «préféré» pour «chasser un plus grand nombre de voiture et d’automobilistes», écrit-on dès le chapô de l’article. «Leurs armes pour susciter la tendresse des automobilistes restent leur mine fatiguée, leurs apparences de pauvres et leurs regards implorants, bien que certains d’entre eux ont recours à la violence pour décrocher de l’aumône», poursuit sa journaliste.

Le média donne surtout la parole à une Casablancaise pour pester sa haine à l’égard de cette population, les décrivant comme des «cafards» et des «personnes violentes».

Le quotidien tente de prendre ses distances par rapport à ces mots, affirmant l'avoir rencontrée au cimetière Arrahma et que celle-ci «ne mesure pas la connotation raciale de ses mots». Ces mêmes propos que le journal relaye pourtant sans censure.

Assabah donne ensuite la parole à un chauffeur de taxi qui vient enfin donner un semblant d’équilibre à l’article. Il affirme donner «quotidiennement des dirhams à ces mendiants», en se rappelant qu’il s’agit de «réfugiés sans nourriture, sans toit et sans argent». «Ils ont quitté leurs pays pour un meilleur avenir», déclare-t-il, en insistant sur le fait que plusieurs de ses clients «n’hésitent pas à aider ces migrants».

Une belle image de solidarité et de tolérance de la société marocaine qui, hélas, est déjà ternie par les propos racistes et xénophobes de la première personne.