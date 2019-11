Casablanca : L'école de la deuxième chance à Ben M'sick allie enseignement et formation

Une convention de partenariat relative au soutien et à la gestion de la future école de la deuxième chance, nouvelle génération, dans la préfecture d'arrondissements de Ben M'sick, a été signée, mercredi, à Casablanca, dans le souci de concilier enseignement général et formation professionnelle et, partant, garantir l'intégration des jeunes sur le marché du travail.

Elle a été signée par l'Académie régionale de l'éducation et de la formation de la région Casablanca-Settat, la préfecture d'arrondissements de Ben M'sick (INDH), la Fondation Mohammed V pour la solidarité, l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT), la direction régionale de la jeunesse et des sport, la région de Casablanca-Settat et l'association Aljisr.

A cette occasion, le gouverneur de la préfecture d'arrondissements de Ben M'sick, Mohammed Nouchti, a expliqué que cette structure, dont la réalisation est financée par la Fondation Mohammed V pour la solidarité à hauteur de 5 millions de dirhams, est un levier stratégique pour l'insertion professionnelle des jeunes, qui constituent la véritable richesse du pays et le moteur d'un développement global et intégré.

La signature de cette convention est le fruit de plusieurs réunions de concertations tenues au siège de la préfecture d'arrondissements, a-t-il fait remarquer, indiquant que l'état d'avancement des travaux de construction de ce projet avoisine les 97%.

La nouvelle entité, sise au quartier Jaouadi, va prodiguer des formations aux jeunes en situation de décrochage scolaire dans plusieurs métiers pour faciliter leur intégration socio-économique, a-t-il souligné, appelant les différents partenaires à redoubler d'efforts pour faire réussir cette expérience et aider ces jeunes à rattraper le temps perdu.