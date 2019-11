Europa League : Le point sur Bounou, Fajr, Carcela, Saïss et Idrissi

La cinquième journée d’Europa League se jouait hier soir. Yassine Bounou était titulaire avec le FC Séville dans le groupe A et son équipe s’est imposée sur le score de 2 buts à 0. Ils sont leaders avec 15 points.

Le Getafe de Fayçal Fajr assure la victoire contre Trabzonspor, un but à zéro. Cette victoire permet aux Espagnols de se rapprocher à un point du premier du groupe C, Basel, qui a 10 points.

Le Standard de Liège a accroché le match nul à l’extérieur contre le Vitoria de Guimaraes, un but partout. Les Belges ont 7 points et sont classés 3è du groupe F. Mehdi Carcela était titulaire et Selim Amallah est entré à la 71è minute de jeu.

Wolverhampton Wanderers n’a pas su conserver son avantage contre le SC Braga, alors qu’il menait au score jusqu’à la 65è minute. Chacune des deux équipes a marqué trois buts et conserve sa place au classement. Le SC Braga est premier avec 11 points, suivi par les Wolves avec 10 points. Romain Saiss a joué la rencontre complète.

Az Alkmaar et le Partizan Beograd se sont neutralisés en marquant trois buts chacun. Oussama Idrissi était titulaire avec l’AZA et a tiré à deux reprises, sans succès. Ce match nul permet aux Néerlandais de rester deuxième du groupe L avec 9 points.