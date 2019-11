Le Polisario irrité par l'avertissement émis par l’Espagne de ne pas se voyager à Tindouf

Le Front Polisario n’a pas attendu longtemps pour répondre à l’Espagne qui a appelé ses ressortissants à ne pas voyager dans les camps de Tindouf.

Dans un communiqué virulent relayé ce jeudi, le mouvement de Brahim Ghali a exprimé son «profond regret» et son «étonnement devant cette déclaration suspecte». «L'avertissement contre la visite des camps de réfugiés sahraouis n'est pas justifié, sauf s'il existe des raisons politiques ou des objectifs résultant de la complicité flagrante qui ne vise pas seulement les réfugiés mais également le pays d'accueil lui-même», écrit-il, tentant d’impliquer aussi l’Algérie.

Accusant l’Espagne d’être «la principale cause de la tragédie du peuple sahraoui», le Polisario lui reproche aussi de «chercher toujours à nuire à la noble lutte de ce même peuple et à ternir l’image des camps de réfugiés sahraouis, tout en se dégageant de la responsabilité qui est la sienne de mettre fin à leurs souffrances et résoudre le problème qu'elle a créé».

«Cette déclaration dénuée de pertinence, intervenant sans surprise immédiatement après la rencontre du ministre des Affaires étrangères espagnol avec son homologue marocain», accuse le mouvement de Brahim Ghali. Et d’appeler «le gouvernement espagnol à mettre fin à ce ciblage honteux du peuple sahraoui et à assumer ses responsabilités politiques et juridiques» vis-à-vis de cette question.

Pour rappel, le ministère espagnol des Affaires étrangères a recommandé mercredi à ses ressortissants de ne pas voyager dans les camps de Tindouf en Algérie. «L'instabilité croissante dans le nord du Mali» et «l'activité accrue des groupes terroristes dans la région» pourraient «affecter la sécurité» des voyageurs, explique le département dans un communiqué.

En octobre 2011, trois coopérants européens, deux ressortissants espagnols et une Italienne avaient été enlevés dans les camps lors d’une attaque attribuée par la direction du Polisario à une branche armée proche d’Al Qaïda au Maghreb islamique (AQMI).