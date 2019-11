Emission spéciale MRE : Benny B, un Belgo-marocain pionnier du rap en Europe

Attention moment nostalgie. Les années 1990, les années jeunesse pour les quadras et les quinquas qui nous écoutent. Reviennent à la mémoire les souvenirs de nos dessins animés préférés : Olive et Tom et Goldorak, ou Captain Majid et Greendizer au Maroc.

L’émergence de la musique techno suivi par le raz-de-marée de la dance music. Et bien sûr, le rap pour ceux d’entre vous qui portaient la casquette à l’endroit ou à l’envers, pour ceux qui préféraient les baggy aux jeans slims, pour les amoureux des sneakers, ces chaussures de sport griffées dont l’usage a été détourné pour devenir un emblème du streetwear. Un style vestimentaire urbain qui revient en force à la faveur du style vintage.

Si le rap n’a jamais cessé d’occuper les ondes radios, comme les oreilles de plusieurs générations, devenant ainsi le style musical mainstream, les premières stars du hip-hop repartent en tournée en Europe pour des concerts nostalgie.

C’est le cas pour l’un des pionniers du rap belge. Avec trois millions de disques vendus, triple disque d’or, plusieurs des morceaux de rap de son groupe ont occupé la tête du Top 50 en France ou en Belgique. D’origine marocaine, Benny B a marqué toute une génération qui n’avait qu’une vague idée lointaine du hip-hop né outre-Atlantique. Toute une génération qui s’est tout de suite reconnu dans le morceau : Pourquoi ? Parce qu’on est jeune !

L’enfant de Molenbeek ne s’attendait pas au succès phénoménal de sa musique. Si Marty McFly avait fait un Retour dans le futur à Molenbeek dans les années 1980, et avait prédit à Benny B un tel succès, que lui aurait répondu le jeune Abdelhamid Gharbaoui ? «Mais vous êtes fou !», évidemment.

Même si je ne suis pas Marty Mcfly, je vous propose aujourd’hui un voyage dans le temps, en accueillant à bord de ma DeLorean radiophonique, le fameux Benny B.

