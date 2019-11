Football : La sélection nationale des personnes de petite taille s'impose face à l'Egypte

La sélection nationale des personnes de petite taille s'est imposée face à son homologue égyptienne (2-1), au terme du deuxième match amical opposant les deux équipes, disputé mercredi à la salle du Stade marocain à Rabat.

Les réalisations de l'équipe marocaine ont été signées Ahmed Oubellou et El Madani El Asmani, tandis que l'unique but de la sélection égyptienne a été l’œuvre de Walid Issam.

Lors du premier match amical disputé dans la même salle, les Marocains se sont inclinés (1-3) face aux Égyptiens qui ont pris le dessus grâce aux buts de Walid Issam (doublé) et Abdeghani Hussein alors que le but de la sélection marocaine a été inscrit par Ahmed Oudounou.

Dans une déclaration à la MAP, le président de l'association des personnes petites de taille au Maroc et capitaine de la sélection nationale, Nizar Benqtaba a indiqué que ces deux matches s'inscrivent dans le cadre des préparations de la sélection marocaine à la Copa America 2020, qui se tiendra au Pérou, et à la Coupe du monde 2020 prévue en Argentine.

Le capitaine de l'équipe a indiqué que ces deux matchs ont été bénéfiques pour la sélection marocaine particulièrement face à cette équipe égyptienne, qui dispose de joueurs expérimentés de grande qualité.

Il a souligné que la direction technique s'efforcerait de redoubler d'efforts afin de combler les lacunes et corriger les erreurs commises lors du premier match, et ce dans le but de représenter dignement le Maroc lors des prochaines échéances notamment la Copa America 2020 et la Coupe du monde 2021.

La Fédération internationale de football (FIFA) avait adressé une invitation officielle à la sélection nationale des personnes de petite taille pour participer à la première édition de la coupe du monde, qui se tiendra en Argentine et qui verra la participation de 30 sélections.

La sélection nationale était l'invitée spéciale de la première édition de la Copa America pour cette catégorie, organisée à Buenos Aires (24-29 octobre 2018). Les Marocains ont décroché la 6e position de la compétition sud-américaine.