Ligue des Champions : Hakimi s'incline à Barcelone, Taarabt piégé à Lisbonne et Ziyech buteur à Lille

La cinquième journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions s'achevait ce soir.

Dans le groupe F, le Borussia Dortmund a encaissé 3 buts à Barcelone et en a inscrit 1. Les Catalans ont maitrisé le match de bout en bout et Suarez, Messi et Griezmann sont les buteurs. Sancho a réduit la marque en fin de renconte mais ce ne sera pas suffisant. Avec cette victoire, le Barça conforte sa place de leader avec 11 points. Le BVB est quant à lui 3è avec 7 points, derrière l'Inter de Milan, 7 points également. Achraf Hakimi a joué la rencontre compléte et a réussi 86% de ses passes.

Le Benfica Lisbonne d'Adel Taarabt s'est fait piégé à domicile par RasenBallsport Leipzig. Alors qu'ils menaient au score, les Portugais ont encaissé deux buts sur le fil (90') et sont contraints de concéder le nul. Ce réultat permet aux Allemands de rester premiers du groupe G avec 10 points. Le Benfica est dernier avec 4 points. L'international marocain a joué 90 minutes et il est passeur à l'heure de jeu pour Vinicius. Il est également celui qui remet le ballon devant le but pour Pizzi (20').

Dans le groupe H, l'Ajax Amsterdam s'est imposé à Lille. Hakim Ziyech a ouvert la marque d'entrée de jeu. Il est ensuite passeur pour Quincy Promes (59') et a même failli signer un doublé mais le but est invalidé par la VAR (77'). Cette victoire permet à l'Ajax de garder la tête du groupe avec 10 points. Les Lillois sont eux derniers avec un petit point.

Ziyech est sorti à la 85è minute suite à une légère blessure au bras, au même titre que Labyad qui est tombé à terre après un duel avec Mandava en première période (45'). Mazraoui a également quitté l'équipe à la pause pour laisser sa place à Alvarez.