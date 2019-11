Sit-in devant le consulat du Maroc à Murcie pour réclamer la libération des détenus du Hirak

Une partie de la société civile active dans la région autonome de l’Andalousie se mobilise en faveur des détenus rifains du Hirak, indique aujourd’hui un média local.

Un collectif composé de 10 instances, dont les sections des partis Podemos et la Gauche unifiée et l’Association des réfugiés rifains en Espagne, prévoit un sit-in, le 27 novembre, devant le consulat du Maroc à Murcie pour réclamer que «cesse la torture et la libération des prisonniers politiques rifains au Maroc».

Les organisateurs de la protestation dénoncent dans un communiqué les «violations sadiques» dans les prisons qui sont perpétrées «avec le silence des institutions internationales».

Le texte rappelle également la responsabilité de «l’Espagne coloniale dans le bombardement du Rif avec des armes chimiques interdites durant les années vingt du siècle dernier, ce qui en fait la région du Maroc où le taux de cancer est le plus élevé». Et de préciser que «la population réclame un hôpital d'oncologie, des universités et des projets d'emploi».