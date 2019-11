Casablanca : Effondrement d'une partie de l'Hôtel Lincoln, le tram provisoirement bloqué

Une partie de l’hôtel Lincoln, situé avenue Mohammed V à Casablanca, s’est effondrée ce mardi, causant le blocage de la ligne 1 du tramway à ce niveau.

Selon plusieurs sources concordantes, des pierres et des morceaux des murs du bâtiment en ruine sont tombés sur les rails du tramway. L’effondrement, qui n’a pas fait de dégâts humains, a toutefois provoqué l’ire des usagers du tramway à cause du retard engendré par l’incident.

Une enquête policière a été ouverte, sous la supervision du parquet compétent, pour déterminer les circonstances de cet incident.

De son côté, RATP Dev Casablanca a expliqué que par mesure de sécurité, «les équipes d’intervention ont été dépêchées sur place et le trafic sur la ligne T1 a dû être interrompu, le temps de déblayer et de parfaitement sécuriser la zone, compte tenu de l’état de délabrement de l’immeuble, et des pierres qui menacent encore de tomber».«Néanmoins pour maintenir le service de la ligne T1, des services partiels ont été mis en place», ajoute le communiqué.

«Des experts et la Protection civile sont toujours sur place pour évaluer les risques. Le trafic normal sur T1 ne pourra pas reprendre tant que la confirmation de la sécurisation des lieux n’est émise», explique-t-on.

Et la RATP Dev Casablanca de présenter ses excuses aux clients voyageurs pour la gêne occasionnée.

Abandonné depuis plus de 30 ans, l’Hôtel Lincoln, pourtant classé au patrimoine national, devrait être rénové. L’Agence urbaine de Casablanca (AUC) avait en effet lancé un appel d’offre, remporté par le groupe français Realites. Les deux parties avaient déjà signé une convention pour le réaménagement, la rénovation et l’exploitation du bâtiment.