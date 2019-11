Oujda : Le maire de l’Istiqlal fera-t-il les frais du projet d’alliance entre le PJD et le PAM ?

La mairie d’Oujda pourrait-elle être la prochaine étape de l’alliance qui est en train de se dessiner entre le PJD et le PAM ? Le 19 novembre et pour la deuxième fois consécutive, les conseillers de la Lampe (opposition) et ceux du Tracteur (majorité) ont voté contre le budget 2020 de la collectivité locale, adressant ainsi une forte mise en garde au maire Omar Hjira (Istiqlal).

Hier, le secrétariat régional de l’Oriental de la Lampe a alerté, dans un communiqué publié sur le site officiel du parti, sur les conséquences du blocage politique sur «la situation financière et le développement de la ville en général».

Les islamistes estiment que la solution à la crise actuelle nécessite «un réel ajustement structurel». Sans se prononcer ouvertement pour un changement au niveau de la majorité, ils se disent déterminés à «contribuer à la correction des dysfonctionnements dans les conseils des collectivités territoriales». Et de réitérer qu’ils sont au service de «l’ensemble des citoyens de toute la région».

Oujda constitue un cas d’école de l’«exception marocaine» : l’Istiqlal, qui dirige la mairie depuis 2015, ne compte que 7 sièges, contre 30 pour le PAM et 28 pour le PJD.

Dimanche 23 novembre à Kenitra, le secrétaire général, Saâdeddine El Othmani et Aziz Rebbah, le président de la commission des collectivités locales et des Chambres professionnelles au PJD ont béni, au nom de la défense des «intérêts de la nation et du Rif», l’alliance avec le PAM au niveau du conseil de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima. La même position a été, par ailleurs, défendue par Sliman El Amrani, le n°2 du PJD, dans une interview accordée au quotidien arabophone Akhbar Al Yaoum.

On apprend que cette question a été abordée lors d’une réunion, hier soir, du secrétariat général de la Lampe. El Othmani et les siens essaient de convaincre les derniers opposants au projet de mariage avec le PAM que ce parti «a réellement changé».