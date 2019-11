Maroc : Un an de prison ferme pour le rappeur Gnawi

En comparution depuis le début de ce mois de novembre, le rappeur Gnawi a été condamné, ce lundi soir, à un an de prison ferme pour «insulte contre un corps constitué», à l’issue de quelques heures de délibérations au tribunal de première instance de Salé. L’artiste a ainsi écopé de la plus lourde peine requise par le Parquet, après que la Direction générale de la sûreté nationale se soit portée partie civile.

En octobre dernier, Gnawi était apparu dans une vidéo en état d’hystérie, clamant avoir été agressé par deux agents de police qui l’auraient également dépourvu d’une somme d’argent qu’il avait sur lui. Quelques jours après la mise en ligne de la chanson «3acha cha3b», interprétée en trio avec Lz3er et Weld L’Griya, le rappeur a été interpellé à son domicile à Salé, pour une enquête sur sa précédente vidéo, posée deux semaines plus tôt.

Si des sources policières ont précédemment annoncé que Gnawi n’était pas poursuivi à cause de la chanson mais plutôt pour les insultes lui étant reprochées dans la vidéo où il accuse la police de l’avoir agressé, le procès a pris un autre tournant. En effet, la dernière séance d’audience tenue ce lundi après-midi, a été marquée par une intervention de la procureure, qui a préconisé d’intégrer une nouvelle pièce au dossier du chanteur. Il s’agit d’un CD contenant un morceau de Gnawi, daté de 2014 et où il s’en prend à la police, ce qui corrobore la lecture de ses avocats sur les motivations de ces poursuites visant les messages véhiculées à travers ses chansons plus que la vidéo qui a acééléré les poursuites.

L’initiative a provoqué l’ire de la défense qui s’est vue prise au dépourvu, puisque le dossier était censé avoir été complété après la phase d’instruction.