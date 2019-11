Une chaîne jordanienne présente ses excuses au Maroc après un drapeau de la «RASD»

La chaîne satellite jordanienne Roya a présenté dimanche ses excuses au Maroc et aux Marocains après avoir affiché un drapeau de la «RASD» dans l’une de ses émissions.

Dans un communiqué de presse relayé sur son site, la chaîne jordanienne privée a expliqué que le sujet portait sur les connaissances des Palestiniens des drapeaux de certains pays. «Le drapeau de ce qui est appelé le "Sahara occidental" est apparu à cause d’une erreur involontaire. En ce qui concerne le sujet du Sahara marocain, la chaîne Roya affirme que sa position est la même que la Jordanie qui soutient l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc», explique le communiqué.

La chaîne satellitaire privée a réaffirmé le soutien à la souveraineté et l’intégrité territoriale du Maroc, en rappelant que la solidarité est «un trait fort des relations fraternelles et historiques entre le Royaume hachémite de Jordanie et le Royaume du Maroc». «Les deux royaumes parlent la même langue et ont les mêmes positions», ajoute-t-on, avant de présenter des «excuses au Royaume frère du Maroc pour cette erreur».

Des excuses qui déplaisent fortement au Polisario et à ses relais médiatiques. Ce lundi, la plateforme pro-Polisario SNN Sahara a tiré à boulets rouges sur la chaîne et sur le Maroc. Elle a aussi accusé le royaume d'avoir fait pression sur la Jordanie et la chaîne pour présenter des excuses.

Le relai médiatique du Polisario, qui accuse la chaîne de «déformer les résolutions de l'ONU», va même jusqu’à affirmer que le Maroc «donne de l'argent aux chaînes indépendantes pour servir ses causes».

Des accusations qui restent sans fondement, la Jordanie étant l’un des pays qui soutiennent depuis le début du conflit territorial la souveraineté et l’intégrité du Maroc.