Maroc : Deuxième édition réussie pour l’Africa Gaming Fest de inwi

Après une première édition réussite, l’Africa Gaming Fest de inwi, le rendez-vous phare des gamers au Maroc, s’est tenu les 23 et 24 novembre à Casablanca, dans le cadre d’une deuxième édition.

Un événement ayant permis une nouvelle fois aux visiteurs de vivre des expériences inédites et de se familiariser avec le monde du Gaming, explique un communiqué de inwi parvenu à Yabiladi.

Cette édition a été marquée par l’organisation de trois tournois de League of Legends, de FIFA et de Fortnite ; des Meetups avec de célèbres YouTubeurs internationaux dont Swan et Neo ; des shows matchs avec des joueurs Fifa de renom ; des espaces de jeux en free to play (sur consoles et sur Pcs) ; spectacles, jeux concours, le tout dans une ambiance festive et décontractée, ajoute-t-on.

Cette année encore, l’Africa Gaming Fest by inwi a connu une présence record avec plus de 12 000 visiteurs, et a offert aux Gamers et au grand public un programme riche et varié.

«L’Africa Gaming Fest est un événement d’envergure qui démontre la qualité de l’engagement de inwi pour le développement du gaming au Maroc et en Afrique. Notre objectif est d’instaurer et d'accompagner un écosystème fiable et prospère autour de cette industrie», déclare Brahim Amdouy, manager des contenus chez inwi, cité par le communiqué.

Ainsi, les champions de l’Africa Gaming Fest 2019 sont The Black Lotus (Maroc) pour la League of Legends, «Anass-Ja» (Maroc) pour la FIFA ainsi qu’«OG» (Maroc) pour Fortnite, conclut le communiqué.