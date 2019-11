Formation : L’Olympique lyonnais scelle un partenariat de trois ans avec le FUS de Rabat

L’Olympique lyonnais a annoncé avoir signé un partenariat de trois ans avec le club marocain de première division, le FUS de Rabat.

Ainsi, selon RMC Sport, cette collaboration de trois ans entre leurs centres de formation se concrétisera par «des échanges privilégiés entre les cadres techniques des deux structures afin de favoriser le partage d’expertise et l’émergence de jeunes talents locaux», a annoncé l’OL.

Jean-Michel Aulas, président de l'Olympique lyonnais depuis 1987, s'est dit «très heureux de concrétiser ce partenariat avec le FUS de Rabat, qui est reconnu pour la qualité et le sérieux de son projet depuis plus de dix ans». «C’est un club historique qui partage avec l’Olympique Lyonnais des valeurs fortes et un engagement commun pour la formation des jeunes talents. Cette nouvelle étape de notre développement à l’international va nous permettre de renforcer nos liens avec le Maroc, qui rassemble près de 300 000 supporters de l’OL», a-t-il ajouté.