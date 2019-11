Maroc : Les USFPistes de Souss-Massa appellent à élire une nouvelle direction du parti

Les USFPistes de la région Souss-Massa lancent un appel à l’organisation d’un congrès du parti en 2020. Retarder le conclave au-delà de l’échéance des législatives de 2021 «serait un coup fatal de notre formation», a mis en garde le conseil régional du parti de la Rose au terme de sa réunion tenue du dimanche 24 novembre à Agadir.

L’instance est convaincue que l’USFP a «besoin d’un leadership capable de traduire la volonté de tous les Ittihadis et qui soit à la hauteur des principes et valeurs du parti en tant que parti de gauche progressiste et moderniste».

Fixer une date du prochain congrès est du ressort de la commission administrative, présidée par Habib El Malki. Celle-ci est largement dominée par les fidèles de Driss Lachgar, au même titre que le bureau politique.

Le premier secrétaire de la Rose n’est pas prêt à lâcher du lest et s’accroche à rester au pouvoir, surtout qu'il n'a pas intégré le gouvernement El Othmani II en tant que ministre.