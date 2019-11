Le cinéma cubain invité d’honneur au festival du film de Dakhla

Après le rétablissement des relations diplomatiques, le 21 avril 2017, entre le Maroc et Cuba, place désormais au lancement du processus de normalisation avec une initiative culturelle qui fera date.

Ainsi, le cinéma cubain est l’invité d’honneur du festival du film de Dakhla, prévu du 24 au 29 novembre, indiquent les organisateurs dans un communiqué parvenu à notre site. Une information confirmée, toutefois avec une certaine réserve, par le portail de la télévision officielle à La Havane.

Le média annonce la projection de films cubains au Maroc mais sans citer Dakhla située au Sahara occidental, tels que «Hasta cierto punto (jusqu’à un certain point)» et «Adorables mentiras (adorables mensonges)».

La publication souligne la présence «au festival organisé au Maroc» de l’actrice Mirtha Ibarra (73 ans), également scénariste et dramaturge connu et reconnue dans son pays. Le festival du film de Dakhla lui rendra, d’ailleurs, un hommage spécial au même titre que les Marocains : le réalisateur Kamal Kamal et l’actrice Fatima-Zahra Bennasser.

Le 5 novembre, le nouvel ambassadeur cubain résident au Maroc, Javier Domokos Ruiz, a présenté des copies de ses lettres de créances au ministre des Affaires étrangères.