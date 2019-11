Facebook, outil de propagande raciste et complotiste à l’échelle mondiale ?

Célèbre comédien britannique de confession juive, Sacha Baron Cohen a dénoncé, jeudi à Manhattan, les réseaux sociaux pour leur promotion de l’«autocratie». Il a été invité par la Ligue anti-diffamation lors de sa conférence annuelle au Javits Center, qui lui a décerné le prix de leadership international. Il en a aussi profité pour tancer Facebook entre autres.

«Facebook, YouTube et Google, Twitter et autres, comptent des milliards d’utilisateurs. Les algorithmes sur lesquels reposent ces plateformes amplifient délibérément le type de contenu qui maintient les utilisateurs engagés – des histoires qui font appel à nos instincts les plus bas, qui déclenchent l’indignation et la peur», a-t-il déclaré.

«C’est pour cela que le relai de fausses informations dépasse celui des faits vérifiés, d’autant plus que des études montrent que les mensonges se propagent plus vite que la vérité», ajoute encore l’artiste. Pour lui, «il n’est pas surprenant que la plus grande machine de propagande de l’histoire ait répandu la plus ancienne théorie du complot – le mensonge selon lequel les Juifs sont en quelque sorte dangereux».

Par la même occasion, Sacha Baron Cohen a critiqué la conception de liberté d’expression prônée par Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook, en reprochant à ce dernier d’avoir autorisé des publicités politiques sans vérifier la teneur de leurs contenus. «Selon cette logique tordue, si Facebook existait dans les années 1930, cela aurait permis à Hitler de publier des capsules de 30 secondes sur sa ‘solution’ au ‘problème juif’», a dénoncé Cohen.

Les contenus haineux, dans un cadre politique ou autre, ont été pointés du doigt par une récente étude en France, qui s’est intéressé aux commentaires Facebook sur les pages de médias de l’Hexagone. Jeudi, une enquête de Netino By Webhelp qui a pour mission de modérer les commentaires sur Internet a ainsi indiqué que si les propos haineux sur les réseaux sociaux étaient en baisse, ceux visant la communauté musulmane avaient connu une forte hausse au cours des derniers mois.