Maroc : Circulation momentanément suspendue sur l'autoroute reliant Berrechid et Casablanca

La circulation sur l'autoroute Casablanca-Berrechid sera suspendue provisoirement dans le sens Berrechid-Casablanca et sera perturbée dans le sens Casablanca-Berrechid samedi 23 novembre à 22h00 jusqu'à 6h00 du matin du dimanche 24 novembre 2019, annonce la Société nationale des autoroutes du Maroc (ADM).

Cette suspension est due aux travaux de pose d'une passerelle piétons au niveau du PK 1 entre l'échangeur Sidi-Maarouf et l’échangeur Ville Verte de Bouskoura, explique ADM dans un communiqué parvenu samedi à la MAP, invitant les clients-usagers empruntant l’autoroute en provenance de Berrechid et à destination de Casablanca de quitter l’autoroute au niveau de l’échangeur Ville Verte et d’emprunter la Route Provinciale 3011 à destination de Casablanca.

«Les clients-usagers empruntant l'autoroute en provenance de Berrechid et à destination de Rabat sont priés de quitter l’autoroute au niveau de l’échangeur Ville Verte et d’emprunter la voirie de la ville verte, puis de rejoindre l’autoroute de contournement de Casablanca au niveau de l’échangeur Ain Chock (échangeur sur l’aire de service de l’autoroute de contournement de Casablanca)», poursuit la même source.

Par ailleurs, le numéro 5050 est à la disposition des usagers pour plus d’informations ainsi que l’application mobile ADM Trafic pour s’enquérir de l’état du trafic en instantané, conclut le communiqué.