Maroc-Egypte : Message écrit du roi Mohammed VI à Al Sissi

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a reçu, vendredi 22 novembre au Caire, le ministre des Affaires étrangères, indique la MAP.

Lors de cette audience Nasser Bourita a remis au chef de l’Etat égyptien un message écrit du roi Mohammed VI, «portant sur le renforcement de la coopération entre les deux pays et exprimant la volonté de donner un nouvel élan au partenariat entre le Maroc et l'Egypte, dans ses volets humains, politiques et de développement», ajoute la même source.

Le 1er juillet 2019, le chef de la diplomatie avait déjà remis un message écrit du souverain au président égyptien.

Al Sissi assume, et jusqu’au prochain sommet de l’Union africaine prévu au début de 2020 à Addis-Abeba, la présidence tournante de l’organisation continentale. Il est à ce titre membre de la troïka de l’UA sur le Sahara occidental.