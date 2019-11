Maroc-France : Discrète visite de Le Drian, thermomètre de la tiédeur des relations ?

Jean-Yves Le Drian a eu des entretiens avec son homologue marocain, le jeudi 21 novembre à Rabat. Une fois n’est pas coutume, le chef de la diplomatie française n’a accordé aucune déclaration aux médias officiels que ce soit avant ou après sa réunion avec Nasser Bourita.

Pourtant le même jour, le ministre des Affaires étrangères du Maroc a reçu le vice-Premier ministre du Singapour, Teo Chee Hean, qui a confié à la chaîne Al Oula que son pays «aspire à approfondir ses relations avec le Maroc dans le domaine économique et culturel». Il en est de même pour le secrétaire exécutif de la Communauté des Démocraties, Thomas E. Garret, qui a salué «la participation très importante du Maroc au sein de la Communauté des Démocraties». Et d’ajouter que le royaume est «le seul membre arabe à faire partie du Conseil d'administration».

Si les micros d’Al Aoula, 2M et la MAP n’ont pas été sollicités pour recueillir les déclarations de Le Drian, la traditionnelle conférence de presse organisée à chaque fois que le chef de la diplomatie reçoit ses homologues étrangers n’a pas eu lieu. Lors de sa dernière visite, effectuée le 8 juin 2019, Le Drian et Bourita avaient animé un point de presse où les deux ministres avaient répondu aux questions des journalistes portant sur de nombreux thèmes bilatéraux et internationaux, tels le «Deal du siècle», la Libye et les visas.

Un passage devant la presse qu’ils avaient tenu à honorer à l’occasion de leur rencontre du 1er novembre 2018 à Celle-Saint-Cloud, un haut lieu dans l’histoire des relations maroco-françaises.

Depuis son élection, le président français n’a pas effectué de visite d’Etat au Maroc

Par ailleurs, la communication sur la rencontre de jeudi était très faible et guère digne du partenariat liant les deux Etats. Côté marocain, en plus de la traditionnelle dépêche MAP, on peut lire un petit texte publié sur la page Facebook du ministère, accompagné de deux photos, annonçant la tenue de la réunion. Les Français se sont également contentés du service minimum. Il faut aller sur les réseaux sociaux pour tomber sur un tweet de l’ambassade de France à Rabat sur l’événement que le chef de la diplomatie a d’ailleurs «retweeté».

La couverture médiatique de la visite n’est pas sans soulever des interrogations sur l’état des relations entre les deux pays, sachant que les déplacements des ministres régaliens français bénéficient d’habitude d’un traitement «VIP» avec parfois même une audience royale. En témoigne celle accordée, le 9 avril 2015, à Manuel Valls alors ministre de l’Intérieur.

Il est lieu de noter que depuis son élection à la présidence en mai 2017, le président français n’a pas encore effectué de visite d’Etat au Maroc. Le 8 juin dernier, Le Drian avait annoncé lors d’un point de presse animé conjointement avec Bourita à Rabat, qu’elle aura lieu «sous peu de temps». Depuis, rien ne s’est produit et silence radio à Paris et Rabat.

Moins d’une année après son installation au palais de l’Elysée, François Hollande s’était déplacé, en avril 2013, au royaume dans le cadre d’une visite d’Etat de trois jours alors que quelques mois avaient suffi pour Nicolas Sarkozy d’honorer en octobre 2007 cette tradition.

En 2019, la France semble mise à l'écart des grands projets lancés par le Maroc. Les 10 milliards de dollars pour le renforcement de son armée sont tombés dans l’escarcelle des Etats-Unis et la construction de la raffinerie de Nador dont le coût est estimé à 2 milliards d'euros a été confiée à la Russie.