Maroc : Ouezzane se dotera prochainement d'une unité de traitement des déchets oléicoles

Une enveloppe budgétaire de 14,4 millions de dirhams a été allouée au projet de construction d'une unité de traitement des déchets oléicoles, qui contribuera à la protection de l'environnement au sein de la province d'Ouezzane.

Selon une convention impliquant plusieurs partenaires institutionnels et conseils élus, 10 millions de dirhams seront alloués à la construction d'une unité de traitement des margines et 3,6 millions de dirhams seront consacrés à l'acquisition de camions citernes pour la collecte des déchets d'olives, tandis que 800 000 dirhams seront utilisés pour l'acquisition du foncier.

La convention, en cours de signature, vise à réduire la pollution des cours d'eau dans la province d'Ouezzane et à trouver des alternatives pour se débarrasser des déchets qui émanent des unités de trituration des olives se trouvant dans la province.

Le projet sera financé par le ministère de l'Equipement, du transport, de la logistique et de l'eau, le secrétariat d'Etat chargé du Développement durable et la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, à hauteur de 2 millions de dirhams chacun. Le ministère de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, le conseil provincial d'Ouezzane, l'Agence du bassin hydraulique de Sebou et l'Agence du bassin hydraulique du Loukkos y contribueront à hauteur d'un million de dirhams chacun.

La région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima allouera, par ailleurs, un total de 3,6 millions de dirhams à l'acquisition de camions citernes pour la collecte des déchets d'olives, tandis que l'association des propriétaires d'unités de trituration d'olives de la province d'Ouezzane contribuera avec 800 000 dirhams pour l'acquisition du foncier nécessaire à la construction du projet.