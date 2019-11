Sahara occidental : Ould Ghazouani reçoit un émissaire de Brahim Ghali

Le président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani a reçu jeudi au palais présidentiel de Nouakchott, Mohamed Salem Ould Salik, «ministre des Affaires étrangères» du Front Polisario et émissaire de Brahim Ghali. Selon l’agence mauritanienne de l’information (AMI), qui cite la déclaration d’Ould Salik, ce dernier a transmis au président mauritanien une lettre de secrétaire général du mouvement séparatiste, qui évoque «les relations bilatérales et les derniers développement qu’a connu la question sahraouie».

«La RASD estime que la République islamique de Mauritanie a un rôle à jouer dans la paix et la stabilité dans la région. La RASD œuvre pour une paix fondée sur la justice et le respect des frontières, ainsi que pour la fraternité et la coopération entre les peuples de la région», a ajouté l’émissaire de Brahim Ghali dans sa déclaration à AMI. Et d’affirmer que «la République arabe sahraouie et la République islamique de Mauritanie sont deux pays habités par un seul peuple».

Ce déplacement intervient deux semaines après les déclarations du chef de la diplomatie mauritanienne, Ismail Ould Cheikh qui avait affirmé devant la presse de son pays qu’il est «temps de régler le problème du Sahara». Le chef de la diplomatie avait réitéré la «neutralité» de son pays. «Nous sommes actifs et préoccupés» par ce différend territorial «mais ne nous soutenons aucune partie», avait-il martelé. Une sortie médiatique qui lui a valu une salve de critiques des relais médiatique du Front Polisario avant que le mouvement séparatiste ne décide de tendre la main à la Mauritanie.

Pour rappel, Nouakchott reconnait la «RASD» depuis 1984 mais refuse d'accueillir une «ambassade» du Polisario sur son territoire.