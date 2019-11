Marrakech : «Stars In The Place» de Maître Gims revient pour une troisième édition      

La place Jemaa El Fna se convertira en un dancefloor géant, lors d’une soirée qui sera animée par Momo, le 29 décembre prochain, à l’occasion de la troisième édition de «Stars in The Place».

Un communiqué des organisateurs, parvenu ce vendredi à Yabiladi, précise que «Gims sera entouré de Dadju, Lartiste, Aminux, L7or et Mohamed Ramadan pour offrir au grand public une soirée haute en couleurs et riche en émotion», dans le cadre de ce «rendez-vous artistique annuel désormais incontournable».

Concert annuel 100% gratuit, «Stars in The Place» est un concept «porté par Gims, qui invite ses amis artistes pour partager leur passion pour le Maroc et pour Marrakech», explique-t-on. L’organisation de cette grande soirée a été confiée à Lamalif Group.

Selon le communiqué, «Stars in The Place» offre cette année une affiche «exceptionnelle» et «une programmation qui traduit la volonté de l’événement à véhiculer l’esprit de partage, de fraternité et de tolérance entre les peuples et les générations».

«C’est une fierté pour nous d’organiser un événement qui se veut porteur de message de paix, d’amour et de fraternité», confirment Gims ainsi que Youssef Aarab, son directeur artistique, cités par le communiqué.