Australie : Les images insoutenables de l'agression d'une musulmane enceinte et voilée par un homme

Une femme musulmane enceinte de 38 semaines a été violemment agressée le 19 novembre dernier dans un café à Sydney, en Australie.

Selon l’information rapportée par Doam France, qui partage aussi une vidéo de cette violence inouïe, l’agresseur a frappé sa victime «à plusieurs reprises à coups de poing et a piétiné sa tête». «La police a déclaré que l'agresseur criait des insultes anti-islam» contre cette femme alors qu’il la frappait, insultant également deux autres femmes voilées qui étaient assises avec elle, quelques secondes avant l’agression, rapporte de son côté le média 10 Daily.

Une femme musulmane enceinte a été violemment agressée le 19/11, dans un café de #Sydney.



Un homme l'a frappée à plusieurs reprises à coups de poing et a piétiné sa tête.



La police a déclaré que l'agresseur criait des insultes anti-islam contre les femmes portant le voile. pic.twitter.com/6FyhysBbQc — DOAM France - Média sur l'oppression des Musulmans (@doamuslimsfr) 21 novembre 2019

«Après avoir fait un commentaire sur les musulmans, vous l'avez approchée et lui avez frappé la tête à 14 reprises», a déclaré le magistrat Tim Keady à l'accusé. La victime ne connaissait pas son agresseur mais celui-ci était déjà connu des services de police, poursuit Doam France.

Ce dernier précise que la demande de libération sous caution de l’agresseur a été refusée. Il restera derrière les barreaux en attente de son justement le mois prochain au moins. La jeune femme, enceinte de 38 semaines, traumatisée émotionnellement et physiquement, a été admise à l'hôpital de Westmead et a pu rentrer chez elle depuis, explique-t-on.

«Cet homme a verbalisé sa haine des musulmans avant de me frapper. Il a décidé qu'il allait agir avec sa haine alors qu'il ne me connaît pas, ni ne connaît ma religion. Je ne veux plus que cette attaque se reproduise. Je veux voir un monde où les gens se défendront contre des actes lâches comme celui-ci et s'uniront pour protéger les victimes», a affirmé la femme voilée dans une déclaration relayée par Doam France sur Facebook.