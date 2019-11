Les quinze dernières années de travail de Jean Genet inventoriées

Inhumé à Larache depuis sa mort en 1986, l’écrivain français Jean Genet avait effectué un dernier voyage en dehors du royaume, un mois plus tôt, pour laisser trois valises contenant ses travaux entre les mains de son avocat Roland Dumas. Ces bagages contenant des manuscrits et des notes ont récemment été cédés à l’Institut Mémoires de l’édition contemporaine (IMEC), basé en France, donnant ainsi la possibilité d’inventorier ces documents qui retracent les quinze dernières années de travail Jean Genet.

Selon Le Point, ce trésor recèle notamment le scénario adapté de son premier roman Notre-Dame des fleurs, écrit à la demande de David Bowie après une rencontre dans les années 1970. «Bowie voulait absolument jouer le rôle de Divine et persuada l’écrivain d’écrire son adaptation. Mais Jean Genet finit par renoncer et le film ne fut jamais tourné», ajoute le média. Ce scénario ne serait pas le seul, au milieu des «dizaines de cahiers, carnets, bloc-notes, lettres, dessins, coupures de presse, qui restent à inventorier dans le détail».

«Genet disait qu’il n’écrivait plus, sauf quelques articles politiques. Mais en réalité, il avait repris en 1983 le projet d’un grand livre sur les Black Panthers et les Palestiniens, pour lequel il avait rassemblé toute une documentation», indique pour sa part Albert Dichy, biographe et responsable du fonds de l’écrivain à l’IMEC, cité par Le Point.

«Un mois avant sa mort, en avril 1986, après avoir achevé l’écriture d’Un captif amoureux, il dépose cet ensemble hétérogène et d’autres archives chez Roland Dumas et lui dit alors "Vous en ferez ce que vous voudrez"», conclut la même source.