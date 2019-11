Retour sur l'intox autour de la «photo d'enfance» de Vallaud-Belkacem

Le collage de deux photos, l'une d'une jeune fille de berger et de l’ancienne ministre française de l’Education nationale Najat Vallaud-Belkacem, continue de tourner sur les réseaux sociaux, bien qu’il ne s’agisse que d’une intox.

Ce vendredi, l’AFP Inde a signalé que cette image a été partagée à nouveau par des utilisateurs le 8 novembre dernier, dans un poste mettant en avant le sort de la Franco-marocaine qui, «il y a 20 ans, élevait des moutons au Maroc» avant de devenir «ministre de l'Education en France».

Déjà débunkée par Le Monde et le média américain Snopes, cela n'a pas semblé pas convaincre ceux qui continuent de partager cet «exemple de persévérance». «Je viens d’un hameau où entendre passer une voiture était un événement avec un grand E. On habitait une maison en terre cuite. Je n’ai pas seulement changé de pays à l’âge de 4 ans. Je suis passée de la grande ruralité très pauvre sans accès à l’eau potable à la grande urbanité et à la modernité», avait déclaré l’ancienne ministre à Porter Magazine en mars 2017, confirmant ainsi les faits.

Mais si l’histoire est vraie, la photo partagée par les internautes n’est pas celle de Najat Vallaud-Belkacem alors enfant. Selon l’AFP, il s'agit d'une jeune Marocaine appelée Fouzia qui a figuré dans un rapport de l'UNICEF sur l’enfance au Maroc en 2015. Bien loin du Rif natal de Najat Belkacem, Fouzia «est originaire de la province marocaine d’Al Haouz», précise l’agence en rappelant que la photo a été prise par le photographe de l’UNICEF Giacomo Pirozzi en 2005, selon les crédits photographiques mentionnés à la fin du reportage.