Air Europa relie Palma de Majorque et Málaga à des villes marocaines dès le printemps 2020

La compagnie aérienne Air Europa lancera au printemps de nouvelles liaisons reliant deux villes espagnoles à plusieurs villes marocaines.

Selon Air Journal, il s’agit de dessertes aériennes reliant Palma de Majorque à Casablanca, Marrakech et Nador, et Málaga à Casablanca et Marrakech.

Du 27 juin au 5 septembre 2020, la compagnie privée espagnole proposera un vol tous les samedis entre sa base à Palma de Majorque-Son Sant Joan et l’aéroport de Casablanca-Mohammed V, opéré en Boeing 737-800.

Air Europa sera sans concurrence sur cette route, tout comme sur celle reliant le mardi et le dimanche du 27 juin au 6 septembre Palma de Majorque à Marrakech - Menara», opéré aussi avec un Boeing 737-800.

Sur la ligne reliant l’île des Baléares à Nador, opérée du vendredi du 26 juin au 4 septembre, Air Europa fera face à la low cost Air Arabia Maroc. C’est le cas aussi à l’aéroport de Málaga-Costa del Sol où Air Europa proposera du 23 juin au 6 septembre deux rotations hebdomadaires vers Casablanca et concurrencera Royal Air Maroc.

Enfin du 26 juin au 7 septembre, Málaga sera reliée à Marrakech le lundi et le vendredi. Une ligne déjà opérée par la compagnie low cost Vueling, précise-t-on.

Ces deux nouveautés porteront à 17 le nombre de liaisons proposées à Málaga par la compagnie espagnole, dont une vers Paris-CDG et celle vers Tel Aviv qui verra le jour en avril. Air Europa dessert déjà au Maroc Casablanca et Marrakech au départ de sa capitale Madrid», conclut la plateforme.