Boussoufa : «Hamdallah a quitté l'équipe et le pays»

Dans une interview accordée à la chaîne Al Kass, M'bark Boussoufa, ancien international marocain, est revenu sur le cas Hamdallah. Pour rappel, Abderrazak Hamdallah avait quitté la sélection à la veille du déplacement en Égypte pour la CAN, en juin dernier.

«Personne ne l'a chassé ou fait sentir qu'il n'était pas le bienvenu. Il a peut-être senti une injustice, mais j'y étais et ce n'était pas le cas», a déclaré M’bark Boussoufa.

«Il a voulu tirer le penalty. Mais Fajr est le premier tireur désigné par Renard. Même si tu es attaquant et que tu veux tirer, tu dois respecter les décisions du coach. Il faut respecter les règles. Quand on quitte l'équipe, on quitte le pays.»