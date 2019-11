Modèle du développement : Damir publie sa vision dans «Le Maroc que nous voulons»

Le Mouvement Damir a publié ce jeudi sa vision concernant le nouveau modèle de développement. Dans le document, consulté par Yabiladi et intitulé «Le Maroc que nous voulons», le mouvement présidé par Salah El Ouadie dresse d’abord un constat général de la situation du Maroc.

Il suggère de «rénover la démocratie en modernisant le système politique». «Nous n’y parviendrons pas sans légiférer pour encourager à une refonte profonde des rapports entre les cercles de pouvoir et les partis politiques et sans empêcher les surenchères sur la personne du roi dans le débat politique», explique-t-on. Le mouvement propose «l’élaboration d’une loi de moralisation de la vie publique», «pour recréer le lien de confiance entre les citoyens et leurs représentants politiques».

Il propose, en autres, de «redécouper la carte électorale», d’abandonner «le mode de scrutin proportionnel plurinominal à un tour au profit du scrutin majoritaire uninominal à deux tours», de reconnaître le vote blanc, d’instituer le référendum révocatoire, de développer les budgets participatifs et de transformer transformant le fonctionnement de la Chambre des représentants.

Pour Damir, il est aussi «primordial d’approfondir la réforme du pouvoir judiciaire et crucial de redonner aux médias leur autonomie en protégeant les journalistes des lois liberticides et en organisant les conditions de l’indépendance financière de la presse».

Damir suggère aussi d’«extirper» certaines lois, d’interdire le mariage des jeunes filles mineures, d’investir massif dans la politique de santé et d’établir le droit des femmes à l’avortement ainsi que leur droit de disposer librement de leur corps, entre autres, sont revendiqués. Le texte évoque aussi la dépénalisation des relations libres entre adultes consentants et la liberté de conscience et du culte, la lutte contre la corruption et la réforme des programmes de l’éducation nationale, entre autres.

«Nous devons d’abord changer de paradigme économique en privilégiant une politique de l’offre pour stimuler la production de richesses matérielles, sans sacrifier le devoir de l’État en termes de redistribution des revenus et de partage équitable des avoirs et des actifs», ajoute-t-on.