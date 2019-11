Maroc : Un individu faisant l'objet de 25 mandats de recherche arrêté à Tanger

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Tanger ont arrêté jeudi matin, sur la base d'informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire, un individu qui fait l'objet de 25 mandats de recherche au niveau national et ce, dans les cadre des efforts intensifs menés par les services de la sûreté pour interpeller les individus recherchés au niveau national pour des affaires criminelles.

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a indiqué, dans un communiqué, que l'opération de pointage du mis en cause (32 ans) dans la base de données des personnes recherchées par la justice a démontré que cet individu fait l'objet d'un mandat de recherche au niveau national pour trafic de drogue et de psychotropes, ainsi que coups et blessures graves conformément à 25 mandats de recherche émis par le service préfectoral de la police judiciaire de Tétouan entre juin 2017 et novembre 2019.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent en vue de déterminer tous les actes criminels qui lui sont attribués et identifier tous les complices éventuels à ces actes criminels, a conclu la DGSN.